In der Zeit von Montag (11.12.2023) um 20:00 Uhr bis Dienstag (12.12.2023) um 07:30 Uhr drangen unbekannte Täter in das Jugendzentrum am Rosendaler Weg ein, indem sie ein Fenster aufhebelten und dadurch einstiegen.

Bedburg-Hau - Schneppenbaum (ots) - Anschließend brachen die Unbekannten weitere Türen zu verschiedenen Räumen auf, durchsuchten diese nach Wertgegenständen und entwendeten unter anderem Bargeld. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (ms)