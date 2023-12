In der Zeit von Mittwoch (13.12.2023) um 18:00 Uhr bis Donnerstag (14.12.2023) um 07:20 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Peter-van-de-Flierdt-Straße in Schneppenbaum ein.

Bedburg-Hau (ots) - Sie entwendeten aus dem Büro des Kindergartens eine Geldkassette mit Bargeld. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (ms)