Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5679054 Bereits am Mittwoch (27.

Bedburg-Hau (ots) - Dezember 2023) wurde der Brandort an der Bedburger Weide durch Beamte des KK 1 sowie eines Brandsachverständigen in Augenschein genommen. Nach intensiver Begutachtung war es den Beteiligten nicht mehr möglich in den Trümmern Hinweise zur Brandursache zu finden. Durch die intensiven Löscharbeiten insbesondere durch den Einsatz eines Baggers wurden die Gebäudeteile so stark beschädigt, dass eine Rekonstruktion des Brandes unmöglich war. Die Befragungen von Zeugen dauern derweil an. (as)