Am Montagabend (18.

Bedburg-Hau (ots) - Dezember 2023) gegen 20:30 Uhr kam es zu einem Raub in einer Wohnung an der Gocher Landstraße. Die Täter parkten ihr Fluchtfahrzeug, einen PKW mit heller Lackierung und Steilheck, vor dem Nachbarhaus und liefen vermummt zu einem Zweifamilienhaus. Bewaffnet mit Schlagwerkzeugen öffneten sie gewaltsam die Haustür. Die beiden Bewohner, eine Frau und ein Mann, befanden sich zu diesem Zeitpunkt im Wohnzimmer. Sie drückten die Wohnzimmertür zu, um ein Eindringen der Täter ins Wohnzimmer zu verhindern und riefen laut um Hilfe. Die drei Unbekannten flüchteten daraufhin ohne Beute durch die Haustür zu ihrem Fahrzeug am Nachbarhaus und fuhren in Richtung Goch weg.

Zu den Personen kann gesagt werden, dass sie männlich seien und Trainingsanzüge trugen.

Die Bewohner standen nach der Tat unter Schock, körperlich wurden sie nicht verletzt.



Die Kripo in Kalkar bitte um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht, soll sich bitte telefonisch unter 02824 880. (as)