In der Nacht von Montag (11. Dezember 2023) auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter einen VW Caddy.

Issum (ots) - Das Auto stand auf der Einfahrt vom Wohnhaus des Eigentümers an der Mühlenstraße. Der weiße Caddy führt das amtliche Kennzeichen GEL-EY102 und war ordnungsgemäß verschlossen.



Hinweise zum Verschwinden nimmt die Kripo in Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)