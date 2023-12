In der Nacht vom Samstag (09.

Bedburg-Hau (ots) - Dezember 2023) auf Sonntag kam es im Neubaugebiet von Hasselt zu drei Diebstählen aus Autos. Die Fahrzeuge standen alle vor den Häuser an der Ziegelhütte und der Heinrich-Binn-Straße geparkt. Auf derzeit nicht bekannte weise öffnete der Täter die Fahrzeuge und durchsuchte sie nach Wertgegenständen.



Bei dem Diebstahl aus einem Mercedes CLS an der Ziegelhütte wurde der Täter von der Überwachungskamera am Haus gefilmt. Der Tatverdächtige trug schwarze Schuhe, eine blaue Jeans sowie einen blauen Kapuzenpullover. Hier entwendete er einen Transponder.



Aus einem Opel Astra, der ebenfalls an der Ziegelhütte stand, wurde zwar das Auto durchsucht, aber nichts entwendet. Hier wurden die Unbekannten auch gefilmt. Zu sehen waren zwei unbekannte Personen.



Aus einem VW Tiguan, der an der Heinrich-Binn-Straße stand, wurde eine Arbeitstasche entwendet.



Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)