Zwischen Samstag (09.

Kevelaer (ots) - Dezember 2023), 17:45 Uhr, und Montag, 14:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Mittelstraße ein. Die Täter hebelt das Badezimmerfenster auf und durchsuchten die Wohnung. Sie entwendeten eine derzeit noch nicht bekannte Anzahl an Schmuckstücken und Bargeld im vierstelligen Bereich. Anschließend flüchteten die durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.



Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)