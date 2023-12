In der Zeit von Samstag 16.12.2023; 15:00 Uhr bis Sonntag 17.12.2023; 11:00 Uhr gelangten unbekannte Täter in einen Kindergarten auf dem Kirchweg in der Ortschaft Hasselt.

Bedburg-Hau-Hasselt (ots) - Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter flüchteten mit einem Tresor und einer geringen Menge Bargeld in unbekannte Richtung.

