Am Dienstag (19.

Emmerich am Rhein (ots) - Dezember 2023) gegen 08:15 Uhr lief einer 32-jährige Frau aus Emmerich mit einem Kind (2 Jahre) im Kinderwagen und zwei weiteren Kindern (5 und 3 Jahre alt) die Nierenberger Straße entlang, als sie von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich im Bereich des Leegmeerwegs. Eine Baustelle schränkt den Fußgängerweg dort fast vollständig ein.

Ein 65 Jahre alter Mann aus Emmerich fuhr mit seiner Mercedes E-Klasse die Nierenberger Straße in Richtung Blinder Weg, als er die am rechten Fahrbahnrand laufende Mutter aus bislang nicht bekannter Ursache erfasste. Die 32-jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Ihre drei Kinder erlitten einen Schock. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. (as)