Im Zeitraum von Donnerstag (14.

Emmerich am Rhein (ots) - Dezember 2023), 23:00 Uhr und Freitag (15. Dezember 2023), 04:45 Uhr kam es an der Rheinpromenade in Emmerich zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter beschädigen ein Fenster eines Kindergartens und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Dort durchsuchten Sie mehrere Räume und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann über mögliches Diebesgut noch keine Aussage getroffen werden.



Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)