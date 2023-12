Am Donnerstag (21. Donnerstag 2023) gegen 14:30 Uhr kam es auf dem Grollscher Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 45-jährigen Radfahrerin und einem 29 Jahre alten Autofahrer.

Emmerich am Rhein (ots) - Der 29-Jährige war mit seinem Citroen C4 auf der s´Heerenberger Straße unterwegs, als er nach links in den Grollscher Weg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden Radfahrerin. Die 45-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Sie suchte anschließend selbstständig einen Arzt auf. (as)