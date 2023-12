Am Freitag (15.

Emmerich am Rhein (ots) - Dezember 2023) kam es zwischen 03:30 Uhr und 09:30 Uhr an der Moritz-von-Nassau-Straße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmender beschädigte dabei eine Straßenlaterne und entfernte sich dann von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.



Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (pp)