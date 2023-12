Im Zeitraum von Donnerstag (30. November 2023), 06:30 Uhr und Freitag (1.

Geldern (ots) - Dezember 2023), 12:30 Uhr kam es am Westwall / der Karmeliterstraße zu eine Verkehrsunfallflucht. Der 48-jährige Halter eines weißen Mazda 3 hatte seinen Pkw auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit abgestellt gehabt und musste nach seiner Rückkehr, Beschädigungen im rechten Heckbereich des Wagens feststellen. Die oder der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seiner Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.



Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)