Im Zeitraum von Mittwoch (6.

Geldern (ots) - Dezember 2023), 09:00 Uhr und Donnerstag (7. Dezember 2023), 10:30 Uhr, kam es am Boeckelter Weg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 55-jährige Frau aus Geldern hatte ihren grauen Toyota C-HR am rechten Fahrbandrand abgestellt, welcher im genannten Zeitraum durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden im vorderen linken Bereich beschädigt wurde. Aufgrund des Schadensbild geht die Polizei nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass die oder der Unfallverursacher den Boeckelter Weg aus Fahrtrichtung Weseler Straße befuhr und sich dann von der Unfallörtlichkeit entfernte.



Zeugen, welche Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)