Am Dienstag (5.

Geldern-Kapellen (ots) - Dezember 2023) kam es gegen 07:30 Uhr an der Straße Waltersheide in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 61-jährige Frau aus Geldern befuhr, mit einem schwarzen Trekkingrad, die Straße aus Fahrtrichtung Mölleweg kommend und somit in Fahrtrichtung "Am Mühlenwasser". Aufgrund der örtlichen Begebenheiten konnte Sie nach eigener Aussage bereits frühzeitig ein entgegenkommendes Fahrzeug wahrnehmen.



Der bislang unbekannte Führer des entgegenkommenden Pkws reduzierte seine Geschwindigkeit allerdings nicht und befuhr die Straße, laut Aussage der Frau aus Geldern, mittig der Fahrbahn. Die Radfahrerin drosselte zwar Ihre Geschwindigkeit, war aufgrund des Fahrverhaltens des Pkws aber zum Ausweichen gezwungen. Dabei verlor die Frau die Kontrolle über Ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Die Frau, welche zum Unfallzeitpunkt eine schwarze Hose und eine rote Jacke trug, konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen und informierte dann die Polizei. Die Frau beschrieb den Pkw als eine Art Kastenwagen, evtl. vom Hersteller Ford, welcher sich von der Örtlichkeit entfernte, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.



Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)