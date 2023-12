Im Zeitraum von Samstag (16.

Geldern-Hartefeld (ots) - Dezember 2023), 15:00 Uhr und Sonntag (17. Dezember 2023), 10:00 Uhr kam es an der Örtlichkeit Hartefelder Dyck zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter brachen mehrere Lagercontainer auf und entfernten aus diesen u.a. einen Lautsprecher, bevor Sie sich von der Örtlichkeit entfernten.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)