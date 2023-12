Am Dienstag (28.

Geldern (ots) - November 2023) zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen an der Kapuzinerstraße Höhe Breestraße abgestellten, blauen Suzuki. An dem wagen wurde ein frischer Unfallschaden am hinteren Radkasten der Beifahrerseite festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich allerdings entfernt, ohne sich bei der Polizei oder dem Halter des Fahrzeuges zu melden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)