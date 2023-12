Die Polizei Geldern sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (16.

Geldern (ots) - Dezember 2023) gegen 20:45 Uhr unmittelbar vor dem Bahnhof in Geldern am Brühlscher Weg ereignet haben soll.

Laut Angaben eines 22-jährigen Mannes aus Kevelaer sei er aus Richtung Innenstadt zum Bahnsteig gerannt, als er beim Überqueren des Brühlscher Wegs von einem Auto erfasst wurde. Er sei gestürzt und der Fahrer sei in Richtung Holländer See weitergefahren. Der 22-Jährige schob zu dieser Zeit seinen E-Scooter. Mit dem 21 Uhr Zug fuhr der 22-Jährige nach Kevelaer, von wo er die Polizei und den Rettungsdienst über den Unfall in Kenntnis setzte. Der Kevelaerer erlitt leichte Verletzungen.

Zum flüchtigen Auto kann lediglich gesagt werden, dass es sich um einen VW Golf gehandelt haben soll.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sollen sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 melden. (as)