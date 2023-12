Am Montag (11. Dezember 2023) kam es gegen 22:45 Uhr an der Beerenbrouckstraße in Geldern zu einem Verkehrsunfall.

Geldern-Kapellen (ots) - Ein 25-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem grauen Toyota C-HR die Straße aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Kapellen, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Wagen kollidierte mit einem Baum, rutschte über die Fahrbahn und kam auf dem Dachliegend im gegenüberliegenden Grünstreifen zum Stillstand. Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrer und informierten die Rettungskräfte. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann aus Goch in ein örtliches Krankenhaus verbracht, während an seinem Fahrzeug hoher Sachschaden entstand. (pp)