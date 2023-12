Am Donnerstag (28.

Geldern (ots) - Dezember 2023) gegen 13:10 Uhr kam es auf der Kölner Straße (B 9) in Höhe des Zubringers zur Venloerer Straße (B 58) zu einem schweren Verkehrsunfall.



Eine 57-jährige Fahrerin aus Geldern beabsichtigte mit ihrem Mercedes-Benz von der Kölner Straße nach links auf den Zubringer zur B 58 abzubiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford eines 62-Jährigen aus Geldern kam, der in Richtung Kerken unterwegs war.

Die 57-jährige Fahrerin sowie die 56-jährige Beifahrerin im Ford wurden durch die Kollision schwer verletzt und mussten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.



Der 62-Jährige und die 84-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (as)