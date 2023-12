Seit Samstagmorgen (9.

Geldern (ots) - Dezember 2023) wird ein 15-jähriger Junge aus Geldern vermisst. Der Junge, der zuletzt am Freitagabend durch seine Mutter gesehen wurde, ist aufgrund einer geistigen Behinderung orientierungslos. Er ist vermutlich mit einem roten Mountainbike unterwegs und kann wie folgt beschrieben werden:



- männlich

- 183cm groß

- 86kg schwer / schlanke Statur

- braune Haare

- Brillenträger

- graue Jacke

- graue Hose

- schwarze Nike Schuhe mit weißem Logo



Die Mutter des Vermissten ist in großer Sorge und bittet um Mitthilfe bei der Suche nach dem 15-jährigen. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern (02831 1250) oder an jede andere Polizeidienststelle. (pp)