Am Sonntag (10. Dezember 2023) kam es zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr am Nordwall in Geldern zum Diebstahl von zwei abgestellten Kleinkrafträdern.

Geldern (ots) - Der 38-jährige Halter der Räder konnte eins der Kleinkrafträder nach kurzer Zeit, auf dem Parkplatz eines Discounters bzw. Elektronikfachmarkts, wieder auffinden. Das zweite Kleinkraftrad, welches zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 109CFA, trug wurde hingegen durch unbekannte Täter entwendet.



Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)