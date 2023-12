Im Zeitraum von Freitag (22. Dezember 2023), 12:30 Uhr und Samstag (23.

Goch (ots) - Dezember 2023), 00:20 Uhr kam es am Südring in Goch zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Haus und beschädigten dort eine Wohnungstüre. Durch die Tür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten der Wohnung und durchsuchten selbige. Es wurde ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet, bevor sich die Täter in unbekannte Richtung entfernten.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)