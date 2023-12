Im Zeitraum von Montag (4.

Goch (ots) - Dezember 2023), 19:30 Uhr und Dienstag (5. Dezember 2023), 06:45 Uhr kam es an der Siemensstraße in Goch zu einem schweren Diebstahl. Mehrere Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände und hebelten dort ein Fenster einer Halle auf. Durch dieses Fenster gelangten die Täter in die Halle und durchsuchten dort mehrere Schränke. Sie öffneten zudem das Einfahrtstor der Halle und entfernten sich mit drei auf dem Gelände abgestellten Fahrzeugen. Die Fahrzeuge waren ein grauer VW T6 (WES-D8888), ein blauer Mercedes 500 SEC (GEL-PB88) und ein grauer VW Golf (KLE-T4400).



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise bei der Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)