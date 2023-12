Der unbekannte Täter nahm am 04.09.2023 zwischen 11:00 Uhr und 16:00 Uhr die Geldbörse aus einem im Zug vergessenen Rucksack (Fahrt von Kleve nach Kevelaer) heraus.

Goch (ots) - Im Anschluss versuchte der Täter vergeblich in der Volksbankfiliale in Goch Geld abzuheben.



Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/122278



Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, soll bitte die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 anrufen. (as)