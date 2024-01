Am Dienstag (2. Januar 2024) kam es gegen 08:15 Uhr am Grenzweg in Goch zu einem schweren Verkehrsunfall.

Goch (ots) - Dabei befuhr ein 49-jähriger Mann aus Goch mit seinem Pkw den Grenzweg in Fahrtrichtung Asperdener Straße. Der Mann beabsichtigte nach links abzubiegen und übersah dabei einen 26-jährigen Mann aus Goch, welcher mit einem Kleinkraftrad die Straße in Fahrtrichtung Goch befuhr. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden stürzte der 26-jährige Kleinkraftradfahrer zu Boden und verletzte sich schwer. Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr bestand aber nicht. (pp)