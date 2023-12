Zu zwei weiteren Taten kam es am Wochenende vom 15.

Weeze / Goch (ots) - Dezember bis 18. Dezember 2023 in Goch an der Thomaspädje und in Weeze an der Katharinenstraße.

In Goch gelangten die Täter über die Eingangstür ins Gebäude, in dem sie dann eine Vielzahl an Schränken durchsuchten und eine verschlossene Holztür eines Küchenschranks aufhebelten. Auf den ersten Blick entwendeten die Unbekannten eine geringe Menge Bargeld und flüchteten unerkannt.

In Weeze versuchten die Einbrecher mehrere Fenster des Kindergartens aufzuhebeln. Hier blieb es beim Versuch und die entfernten sich unbekannt.

Zeugenhinweise werden von der Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegengenommen. (as)