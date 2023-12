Im Zeitraum von Montag (11. Dezember 2023), 17:30 Uhr und Dienstag (12.

Issum (ots) - Dezember 2023), 06:50 Uhr wurde an der Mühlenstraße in Issum ein weißer VW Caddy entwendet. Der Wagen eines 51-jährigen Halters war in einer Grundstückseinfahrt abgestellt gewesen und trug zum Tatzeitpunkt das Kennzeichen GEL-EY102. Der oder die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)