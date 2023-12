Am 14.08.2023 entwendete die unbekannte Täterin in Kalkar die Geldbörse eines Geschädigten, in der sich neben 90 Euro Bargeld auch Debit- und Kreditkarten befanden.

Kalkar (ots) - Anschließend versuchte die unbekannte Täterin am 14.08.2023 gegen 17:05 Uhr mit den Karten des Geschädigten Bargeld bei der Sparkasse in Kalkar abzuheben, was jedoch fehlschlug. Allerdings gelang es ihr um 16:26 Uhr im Supermarkt Rewe in Kalkar Waren im Wert von 20,40 Euro einzukaufen und diese unberechtigterweise mit der Kreditkarte des Geschädigten zu zahlen. Zudem erwarb sie am selben Tag Waren im Wert von 22,19 Euro bei der SB Tankstelle in Kalkar, indem sie auch hier unberechtigt eine Geldkarte des Geschädigten verwendete.



Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/122268



Wer Hinweise zur Identität der Frau geben kann, soll bitte die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 anrufen. (as)