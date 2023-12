Am Donnerstag (14.

Kalkar-Hönnepel (ots) - Dezember 2023) gegen 19:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Rheinstraße / Appeldorner Straße ein Verkehrsunfall wegen der Missachtung eines STOPP-Zeichens, durch den fünf Personen verletzt wurden.



Eine 39-jährige Frau aus Kalkar befuhr die Rheinstraße aus Kalkar kommend in Richtung Hönnepel. An der oben genannten Kreuzung querte unvermittelt ein 26-jähriger Fahrer aus Kirn mit einem Toyota Van die Straße, ohne die Vorfahrt zu gewähren, so dass es zur Kollision mit dem VW Passat der 39-Jährigen kam.



Durch den Unfall wurde der 26-jährige Mann schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die 39-Jährige, ihr Beifahrer und ihre beiden Kinder im Alter von drei und sieben Jahren wurden nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen.



Die Einsatzkräfte stellten den Toyota Van und das Mobiltelefon des 26-Jährigen sicher. (ms)