Kerken-Nieukerk (ots) - Dezember 2023), 05:05 Uhr kam es an der Burggasse in Kerken zu einem Diebstahl eines abgestellten Kleinkraftrads. Der 40-jährige Halter des Kleinkraftrads, welches zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen 923JOI trug, hatte dieses mit dem Lenkradschloss gesichert an der benannten Örtlichkeit abgestellt gehabt. Laut Halter hatte das schwarze Kleinkraftrad, des Herstellers Benelli, am unteren Rand der Fußstütze einen auffälligen rot weißen Folienaufkleber.



Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)