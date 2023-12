Im Zeitraum von Sonntag (24.

Kevelaer (ots) - Dezember 2023), 13:30 Uhr und Montag (25. Dezember 2023), 12:15 Uhr kam es an der Industriestraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Firmengelände und hebelten dort ein Fenster auf. Die Täter durchsuchten das Gebäude und entwendeten neben einem Laptop auch mehrere Pkw Fahrzeugschlüssel. Mit einem weißen Mercedes Sprinter, welcher auf dem Firmengelände abgestellt gewesen war und zum Tatzeitpunkt das Versicherungskennzeichen KLE-Z221 trug, entfernten sich die Täter von der Örtlichkeit.



Personen welche Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt machen können, wenden sich bitte unter der 02831 1250 an die Kripo Geldern. (pp)