Am Mittwoch (27.

Kevelaer (ots) - Dezember 2023) zwischen 06:15 Uhr und 18:55 Uhr kam es auf der Humboldtstraße und der Heinestraße zu Einbrüchen.

An der Humboldstraße wurde die nach draußen führende Küchentür aufgehebelt. Im Inneren des Einfamilienhauses öffneten die Täter einen Schuhschrank und durchsuchten im Obergeschoss eine Schmuckkassette. Aus einem unter dem Weihnachtsbaum befindlichen Geldschenk entwendeten die Unbekannten das Bargeld und flüchteten vermutlich durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

An der Heinestraße bemerkten die Bewohner, nachdem sie nach Hause kamen, eine offenstehende Tür im rückwärtigen Bereich und einen ausgesteckten Bewegungsmelder. Augenscheinlich haben sich die Täter im Haus befunden, aber keine Beute gemacht.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)