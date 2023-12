Am Montag (18.

Kevelaer (ots) - Dezember 2023) kam es zwischen 14:15 Uhr und 18:10 Uhr an der Heinestraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten einen Bewegungsmelder und hebelten dann die Terrassentür des Hauses auf. Die Täter gelangten ins Haus, entwendeten nach aktuellem Kenntnisstand aber nichts.



Auch an der Fritz-Reuter-Straße in Kevelaer kam es am Montag (18. Dezember 2023) zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten, in der Zeit von 18:50 Uhr und 21:10 Uhr, ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten Sie die Räumlichkeiten, erbeuteten Schmuck sowie ein niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.



Zu einem dritten bekanntgewordenen Einbruch, kam es in Kevelaer am Montag (18. Dezember 2023) an der Humboldtstraße und das im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22:00 Uhr. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so ins Haus. Dort durchsuchten Sie Räume sowie Schränke und entwendeten neben Schmuck auch einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag.



Eine Aussage darüber, ob die drei zuvor beschriebenen Einbruchdiebstähle in Zusammenhang stehen, kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch nicht getroffen werden.



Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)