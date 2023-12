Im Zeitraum von Mittwoch (20. Dezember 2023), 18:00 Uhr und Donnerstag (21.

Kevelaer (ots) - Dezember 2023), 19:00 Uhr kam es an der Twistedener Straße in Kevelaer zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Der 41-jähriger Halter eines Ford Transit FED hatte seinen Wagen an der Örtlichkeit abgestellt und musste nach seiner Rückkehr zum Wagen, ein beschädigtes Schloss eines Aufbewahrungssystems feststellen. Aus dem System wurde durch unbekannte Täter u.a. ein Rückenbläser, eine Handsäger sowie eine Akkuflex entwendet.



Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter 02831 1250. (pp)