Am 17.06.2023 zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr wurde einer Geschädigten im Freibad Kevelaer ihre Geldbörse entwendet, in der sich sowohl ihre Bankkarte als auch der dazugehörige PIN befand.

Kevelaer (ots) - Am selben Tag wurde am Geldautomaten der Volksbank in Kevelaer Bargeld abgehoben.



Tatverdächtiger 1:



-männlich -schlanke Figur -Bekleidung: Sonnenbrille, dunkles

T-Shirt mit chinesischem Schriftzug auf der Brust, Kette mit einem

Anhänger "D" der Marke Champion



Tatverdächtiger 2:



-männlich -schlanke Figur -Bekleidung: dunkler Kapuzenpullover der

Marke PUMA mit Puma-Schriftzug im Brustbereich



Mehrere Bilder der Beschuldigten sind unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei zu finden:

https://polizei.nrw/fahndung/121214



Hinweise nimmt die Kripo in Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)