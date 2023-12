Am Sonntag (17.

Kevelaer (ots) - Dezember 2023) gegen 11:30 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Bürger ein schwarzes Pedelec in einem Gebüsch an der Marktstraße in Kevelaer aufgefunden. Der Mann brachte das nicht verschlossene Fahrrad der Marke Sushi, bei welchem die Rahmennummer nicht ablesbar ist, zur Polizeiwache. Aufgrund des gewaltsam entfernten Akkus geht die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand von einem Diebstahl aus und fragte deshalb: Wem gehört das schwarze Pedelec?



Hinweise an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp)