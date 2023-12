Am Mittwoch (13. Dezember 2023) kam es gegen 08:50 Uhr auf der Kevelaerer Straße (B9) in Kevelaer zu einem schweren Verkehrsunfall.

Kevelaer (ots) - Ein 81-jähriger Mann aus Goch befuhr mit einem Lkw (7,5t) die Straße in Fahrtrichtung Geldern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann nach links von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision verletzt sich der Mann so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Lebensgefahr konnte durch die eingesetzten Rettungskräfte aber ausgeschlossen werden. Die Kevelaerer Straße war für die Unfallaufnahme, bei welcher auch das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve beteiligt war, bis zum frühen Nachmittag gesperrt. Da der Lkw nicht mehr fahrbereit war, musste dieser von der Unfallörtlichkeit aus abgeschleppt werden, während die Angehörigen des Fahrers durch den polizeilichen Opferschutz betreut wurden. (pp)