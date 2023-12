Am Freitag (22. Dezember 2023) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Stormstraße in Kevelaer ein.

Kevelaer (ots) - Der oder die Täter beschädigten, in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 18:15 Uhr, eine Terrassentüre und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten Sie das Schlafzimmer, entwendeten aber nichts und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.



Zu einem weiteren Einbruch kam es am Freitag (22. Dezember 2023) zwischen 16:00 Uhr und 18:05 Uhr an der Lortzingstraße in Kevelaer. Dort beschädigten unbekannte Täter einen Zaun und gelangten so auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Zutritt zum Haus verschafften sich die Täter durch das Beschädigen der Terrassentüre und durchsuchten dann die Räumlichkeiten. Es wurde u.a. ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag, Schmuck sowie ein Mobiltelefon (Hersteller: Samsung) entwendet. Aufgrund von Videoaufzeichnungen kann der Täter wie folgt beschrieben werden:



- männlich

- ca. 170 bis 180cm groß

- helle Kapuzenjacke

- Cargo-Hose

- Sportschuhe



Auch an der Nordstraße in Kevelaer kam es am Freitag (22. Dezember 2023) zu einem Einbruch und das in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 21:10 Uhr. Dort hebelten unbekannte Täter eine Terrassentüre auf und gelangten so in ein Einfamilienhaus. Es wurden die Räumlichkeiten durchsucht und neben Schmuck auch ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag entwendet.



Zu einem vierten der Polizei bekanntgewordenem Einbruch in Kevelaer kam es im Zeitraum zwischen Freitag (22. Dezember 2023), 14:30 Uhr und Samstag (23. Dezember 2023), 11:30 Uhr an der Konrad-Adenauer-Straße. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten Sie die Räumlichkeiten und entwendeten einen niedrigen fünfstelligen Betrag an Bargeld sowie einen Kopfhörer.



Die Kriminalpolizei hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen, kann nach aktuellem Ermittlungsstand aber noch nicht mitteilen, ob die zuvor beschriebenen Taten aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte sowie der Zeiträume im Zusammenhang stehen.



Personen, die Hinweise zu den beschriebenen Sachverhalten machen können, werden gebeten sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 oder der Kripo Goch (02823 1080) zu melden. (pp)