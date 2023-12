Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag (19.

Kevelaer- Winnekendonk (ots) - Dezember 2023) gegen 08:00 Uhr auf der Straße Hestert. Eine 27 Jahre alte Frau aus Sonsbeck fuhr zusammen mit ihrer 2-jährigen Tochter die Straße Hestert in Richtung Balberger Straße entlang, als sie aus derzeit nicht bekannter Ursache in den Grünstreifen geriet, diesen circa 40 m durchfuhr, ein Verkehrszeichen touchierte und schließlich mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum prallte. Der Mazda kippte durch die Wucht des Aufpralls um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Durch Ersthelfer konnte die Fahrerin und ihre Tochter aus dem Auto befreit werden. Die 27-Jährige erlitt schwere Verletzungen, ihre Tochter leichte Verletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Mazda wurde abgeschleppt und die Fahrbahn gesäubert. (as)