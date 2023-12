Am Mittwoch (13. Dezember 2023) drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Haus an der Örtlichkeit "Wildgehege" in Kleve ein.

Kleve-Materborn (ots) - Die Täter verschafften sich durch das Einwerfen einer Scheibe, Zugang zum Haus und entwendeten einen niedrigen dreistelligen Betrag an Bargeld sowie mehrere Armbanduhren. Nach der Tat, welche sich zwischen 15:20 Uhr und 18:00 Uhr ereignete, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.



Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve nach Zeugen und bittet um Hinweise unter 02821 5040. (pp)