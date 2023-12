Am Donnerstag (21. Dezember 2023) zwischen 04:30 Uhr und 05:00 Uhr brachen unbekannte Täter in die Jugendherberge am Sankt Annaberg ein.

Kleve (ots) - Die Unbekannten hebelt ein Fenster auf, brachen gewaltsam mehrere Türen im Gebäude auf und nahmen Bargeld mit. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kelve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)