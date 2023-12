Am Donnerstag (14.12.2023) gegen 19:30 Uhr zeigte sich ein bislang unbekannter Exhibitionist auf der Straße Drususdeich einer 51-jährigen Frau aus Kleve gegenüber in schamverletzender Weise.

Kleve-Rindern (ots) - Die Spaziergängerin forderte den Mann, der sie ebenfalls in schamverletzender Weise ansprach, auf, zu verschwinden, woraufhin dieser sich vom Parkplatz am Friedhof mit einem Pkw in Richtung Mars-Camulus-Straße entfernte.



Der hochdeutsch sprechende Mann wird als 180 bis 190 cm groß, 20 bis 30 Jahre alt und mit heller Hautfarbe beschrieben. Er trug eine schwarze Sturmhaube, eine dunkle Trainingsjacke sowie eine Jogginghose. Der Pkw, mit dem der Exhibitionist flüchtete, war ein Kleinwagen älteren Models mit Heckspoiler, der vermutlich wegen eines defekten Auspuffs auffällig laut war.



Zeugen, die weitere Hinweise zu dieser Person oder seinem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden.