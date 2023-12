Am Samstag (9.

Kleve (ots) - Dezember 2023) kam es zwischen 11:00 Uhr und 19:00 Uhr an der Gutenbergstraße in Kleve zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Täter hebelten ein Fenster einer Wohnung auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Diese durchsuchten Sie und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Zu Diebesgut kann nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch keine Aussage getroffen werden.



Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag (9. Dezember 2023) an der Siegener Straße in Kleve. Dabei drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 22:45 Uhr in eine Wohnung ein. Die Täter hatten die Balkontüre aufgehebelt und dann die Räumlichkeiten der Wohnung durchsucht. Aktuell kann noch keine Aussage zu möglichem Diebesgut getroffen werden.



Auch in der Hermann-Gmeiner-Straße in Kleve kam es zu einem Einbruch. In der Zeit von Samstag (9. Dezember 2023), 14:00 Uhr und Sonntag, (10. Dezember 2023), 10:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugriff zu einem Einfamilienhaus. Die Täter hebelten die Terrassentüre auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Hauses. Zum möglichen Diebesgut kann auch in diesem Sachverhalt noch keine Aussage getroffen werden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)