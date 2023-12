Am 16.

Kleve (ots) - November 2023 wurde eine 80 Jahre alte Frau aus Kleve bei einem Verkehrsunfall auf der Albersallee von einem PKW erfasst und schwer verletzt.

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, verstarb die 80-Jährige am 20. Dezember 2023 an den Unfallfolgen.



Den Angehörigen der Verstorbenen gilt unser tiefes Mitgefühl.