Am Montag (18.12.2023) gegen 12:15 Uhr nahm die Polizei auf der Schulstraße in Kellen einen Tatverdächtigen nach einem Tageswohnungseinbruch fest.

Kleve-Kellen (ots) - Zuvor war gegen 12:00 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Schulstraße eingebrochen worden. Der Täter hatte das Fenster eines Anbaus eingeschlagen und war so ins Wohnhaus gelangt. Dort hatte er aus einem Schmuckkästchen zwei Eheringe an sich genommen.

Zeitgleich kehrten die Bewohner zurück, bemerkten, dass jemand im Haus war und informierten die Polizei.



Der Tatverdächtige flüchtete aus dem Haus und weiter mit einem Fahrrad die Schulstraße entlang. Eine Streifenwagenbesatzung, die sich in der Nähe des Tatortes befand, nahm die Verfolgung auf konnte den Mann noch auf der Schulstraße stellen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten die gravierten Ehering, die bei dem Wohnungseinbruch entwendet wurden.



Der 33-Jährige wurde wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchs einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl erließ. Nun befindet sich der Mann in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und prüft weitere Tatzusammenhänge.



Die beiden gravierten Eheringe wurden dem 91-jährigen Eigentümer durch die Kriminalpolizei bereits wieder ausgehändigt. (ms)