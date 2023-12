Am Sonntag (3. Dezember 2023) gegen 15:40 Uhr sprach ein bislang unbekannter Mann auf dem Waldparkplatz an der Straße Hirschpfuhl einen elfjährigen Jungen an und forderte ihn auf, mit ihm zu kommen.

Kleve (ots) - Zwei Passantinnen hörten das Gespräch und rieten dem Jungen, sofort nach Hause zu gehen. Die Eltern verständigten die Polizei.



Der Unbekannte wird als 45 bis 65 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß und grauhaarig beschrieben. Er war mit Nordic-Walking Stöcken und blauer Sportkleidung unterwegs. Weiterhin sprach er teils Englisch mit niederländischem Akzent und hatte ein osteuropäisches Aussehen.



Die Polizei bittet die beiden Passantinnen oder andere Personen, die den Unbekannten kennen oder näher beschreiben können, sich bei der Polizei Kleve unter Telefon 02821 5040 zu melden. (ms)