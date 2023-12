Am Dienstag (19.

Kranenburg (ots) - Dezember 2023) schlugen unbekannte tagsüber zu und brachen in eine Doppelhaushälfte ein. Die Täter gelangten über den Garten an eine rückwärtige Tür des Hauses an der Maximilian-Kolbe-Straße Ecke Anne-Frank-Straße. Die Tür wurde von den Unbekannten aufgehebelt und das Haus durchsucht. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter über den Garten in unbekannte Richtung.

Die Kripo Kleve nimmt Hinweise zur Tat unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)