Der unbekannte Täter entwendete am 28.08.2023 um 18:28 Uhr aus den Auslagen der Müller Filiale in Kranenburg insgesamt sieben Parfüm-Flacons in einem Gesamtwert von 770,65 Euro, indem er die Flacons in seinen Rucksack steckte und sich anschließend zum Ausgang der Filiale begab.

Kranenburg (ots) - Als sich ein Zeuge dem unbekannten Täter in den Weg stellte, zog dieser ein Messer, hielt das Messer vor sich und setzte sodann seine Flucht vom Tatort fort.



Bilder des Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/122432



Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, soll bitte die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 anrufen. (as)