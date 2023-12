Im Zeitraum von Dienstag (12. Dezember 2023), 21:30 Uhr und Mittwoch (13.

Kreis Kleve (ots) - Dezember 2023), 07:00 Uhr kam es an der Böcklerstraße in Kleve zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Der oder die Täter brachen das Schloss der Hecktür sowie der Beifahrertüre eines abgestellten VW Transporters auf und entwendeten u.a. einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer sowie ein tragbares Radio. Der 28-jährige Halter des Wagens bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei.



Bereits im Zeitraum von Samstag (9. Dezember 2023), 12:00 Uhr und Sonntag (10. Dezember), 09:00 Uhr kam es in Bedburg-Hau zu einem Diebstahl aus einem abgestellten Pkw. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem grauen Mercedes Benz CLA und entwendeten ein blaues Langarmhemd des 42-jährigen Halters. Der Wagen war an der Örtlichkeit "Am Alten Sportplatz" abgestellt gewesen.



Auch am gestrigen Mittwoch (13. Dezember 2023) kam es zu einem Diebstahl aus einem Kfz und das in Rheurdt. Die 52-jährige Nutzerin eines blauen Fiat 500 hatte den Wagen auf einem Parkplatz an der Rayener Straße abgestellt gehabt und musste nach Ihrer Rückkehr zum Fahrzeug, eine eingeschlagene Beifahrerscheibe feststellen. Durch den oder die unbekannten Täter wurde ein niedriger dreistelliger Betrag an Bargeld sowie ein Schlüsselbund und mehrere Ausweisdokumente entwendet.



Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 als auch der Kripo Geldern (02831 1250) entgegen. (pp)